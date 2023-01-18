Благотворительный аукцион Бедняков решил провести на своей странице в инстаграме. Там он и выложил фотографию футболки с автографом Пеле.

Все деньги с аукциона пойдут в поддержку детей, лишившихся родителей во время ракетного удара России по Днепру 14 января. Тогда одна из ракет попала в подъезд многоэтажки на улице Набережная победы, 118, полностью разрушив его. По официальной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей.

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Многие дети остались без родителей. Среди них две дочери тренера по боксу Михаила Кореновского. Его жена с детьми чудом уцелела, когда перед ракетным ударом вышла из дома.

Именно этой семье принадлежала кухня с желтой мебелью, фотографии которой разлетелись по сети как символ террористического акта со стороны России и ее разрушения мирной жизни украинцев.

Участия в аукционе – взнос в размере 500 гривен. Количество таких вкладов для одного человека не ограничено.

Розыгрыш состоится в пятницу, 20 января.

Бедняков также призвал присоединиться к этому сбору, пожертвовав сколько угодно. Автору самого большого доната он пообещал подарить футболку сборной Украины с автографами футболистов.

Следует напомнить, что Пеле умер 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни. При жизни он стал единственным футболистом в истории, кто трижды выигрывал чемпионат мира.