Благодійний аукціон Бєдняков вирішив провести на своїй сторінці в інстаграм. Саме там він і виклав фотографію футболки з автографом Пеле.

Всі гроші з аукціону підуть на підтримку дітей, які втратили батьків під час ракетного удару Росії по Дніпру 14 січня. Тоді одна з ракет влучила в під'їзд багатоповерхівки на вулиці Набережна перемоги, 118, цілковито зруйнувавши його. За офіційною інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6 дітей.

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Чимало дітей залишилося без батьків. Серед них дві доньки тренера з боксу Михайла Кореновського. Його дружина з дітьми чудом уціліла, коли перед ракетним ударом вийшла з будинку.

Саме цій родині належала кухня з жовтими меблями, фотографії якої розлетілися мережею як символ терористичного акту зі сторони Росії та її руйнування мирного життя українців.

Для участі в аукціоні – внесок в розмірі 500 гривень. Кількість таких внесків для однієї людини необмежена.

Розіграш відбудеться в п'ятницю, 20 січня.

Бєдняков також закликав долучитися до цього збору, пожертвувавши хто скільки захоче. Автору найбільшого донату він пообіцяв подарувати футболку збірної України з автографами футболістів.

Варто нагадати, що Пеле помер 29 грудня 2022 року на 83-у році життя. За життя він став єдиним футболістом в історії, хто тричі вигравав чемпіонат світу.