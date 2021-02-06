Поспешишь — людей насмешишь. Именно такой поговоркой можно описать ситуацию, в которой оказалась мюнхенская Бавария перед клубным чемпионатом мира.

В ночь с 5 на 6 февраля Бавария должна была отправиться в Доху на клубный чемпионат мира по футболу-2020.

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Но вылет Баварии из Берлина на клубный чемпионат мира был отложен более чем на 7 часов. Самолет, на борту которого были мюнхенцы, не мог получить разрешение на вылет.

Футболисты должны были вылететь в полночь, но самолет не был допущен к взлету до 7 часов утра по местному времени.

Из-за внеплановой ночевки пришлось сменить экипаж и самолет сделал вынужденную остановку в Мюнхене. Оттуда самолет вылетел в Доху в 9:15.

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Бавария хотела как можно быстрее вылететь в Доху

В пятницу, 5-го февраля, Бавария провела матч 20-го тура чемпионата Германии. Выездной поединок с Гертой должен был состояться в 21:30, но по просьбе Баварии игру сместили на 21:00.

Изменение времени начала игры было вызвано вылетом Баварии в Доху.

Отметим, что Бавария победила Герту со счетом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана.

Бавария стартует на чемпионате мира 8-го февраля. В полуфинале победители Лиги чемпионов сыграют против Аль-Ахли. Во втором полуфинале сойдутся УАНЛ Тигрес и Палмейрас. Финал чемпионата мира состоится 11 февраля.



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