Бавария ждала 7 часов, чтобы вылететь на клубный ЧМ-2020: игру с Гертой перенесли ради вылета
Поспешишь — людей насмешишь. Именно такой поговоркой можно описать ситуацию, в которой оказалась мюнхенская Бавария перед клубным чемпионатом мира.
Источник:Бавария
В ночь с 5 на 6 февраля Бавария должна была отправиться в Доху на клубный чемпионат мира по футболу-2020.
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Но вылет Баварии из Берлина на клубный чемпионат мира был отложен более чем на 7 часов. Самолет, на борту которого были мюнхенцы, не мог получить разрешение на вылет.
Футболисты должны были вылететь в полночь, но самолет не был допущен к взлету до 7 часов утра по местному времени.
Из-за внеплановой ночевки пришлось сменить экипаж и самолет сделал вынужденную остановку в Мюнхене. Оттуда самолет вылетел в Доху в 9:15.
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Бавария хотела как можно быстрее вылететь в Доху
В пятницу, 5-го февраля, Бавария провела матч 20-го тура чемпионата Германии. Выездной поединок с Гертой должен был состояться в 21:30, но по просьбе Баварии игру сместили на 21:00.
Изменение времени начала игры было вызвано вылетом Баварии в Доху.
Отметим, что Бавария победила Герту со счетом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана.
Бавария стартует на чемпионате мира 8-го февраля. В полуфинале победители Лиги чемпионов сыграют против Аль-Ахли. Во втором полуфинале сойдутся УАНЛ Тигрес и Палмейрас. Финал чемпионата мира состоится 11 февраля.
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