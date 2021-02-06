Поспішиш — людей насмішиш. Саме такою приказкою можна описати ситуацію, в якій опинилася мюнхенська Баварія перед клубним чемпіонатом світу.

У ніч з 5 на 6 лютого Баварія мала вирушити у Доху на клубний чемпіонат світу з футболу-2020.

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Але виліт Баварії з Берліна на клубний чемпіонат світу був відкладений на понад 7 годин. Літак, на борту якого були мюнхенці, не міг отримати дозвіл на виліт.

Футболісти мали вилетіти опівночі, але літак не був допущений до зльоту до 7 години ранку за місцевим часом.

Через позапланову ночівлю довелося змінити екіпаж і літак зробив вимушену зупинку в Мюнхені. Звідти літак вилетів у Доху о 9:15.

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Баварія хотіла якнайшвидше вилетіти у Доху

У п'ятницю, 5-го лютого, Баварія провела матч 20-го туру чемпіонату Німеччини. Виїзний поєдинок з Гертою мав відбутися о 21:30, але на прохання Баварії гру змістили на 21:00.

Зміна часу початку гри була спричинена вильотом Баварії у Доху.

Зазначимо, що Баварія перемогла Герту з рахунком 1:0 завдяки голу Кінгслі Комана.

Баварія стартує на чемпіонаті світу 8-го лютого. У півфіналі переможці Ліги чемпіонів зіграють проти Аль-Ахлі. У другому півфіналі зійдуться УАНЛ Тігрес та Палмейрас. Фінал чемпіонату світу відбудеться 11 лютого.



Клубний чемпіонат світу / Інфографіка Спорт 24