Баварія чекала 7 годин, щоб вилетіти на клубний ЧС-2020: гру з Гертою перенесли заради вильоту
Поспішиш — людей насмішиш. Саме такою приказкою можна описати ситуацію, в якій опинилася мюнхенська Баварія перед клубним чемпіонатом світу.
Джерело:Баварія
У ніч з 5 на 6 лютого Баварія мала вирушити у Доху на клубний чемпіонат світу з футболу-2020.
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Але виліт Баварії з Берліна на клубний чемпіонат світу був відкладений на понад 7 годин. Літак, на борту якого були мюнхенці, не міг отримати дозвіл на виліт.
Футболісти мали вилетіти опівночі, але літак не був допущений до зльоту до 7 години ранку за місцевим часом.
Через позапланову ночівлю довелося змінити екіпаж і літак зробив вимушену зупинку в Мюнхені. Звідти літак вилетів у Доху о 9:15.
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Баварія хотіла якнайшвидше вилетіти у Доху
У п'ятницю, 5-го лютого, Баварія провела матч 20-го туру чемпіонату Німеччини. Виїзний поєдинок з Гертою мав відбутися о 21:30, але на прохання Баварії гру змістили на 21:00.
Зміна часу початку гри була спричинена вильотом Баварії у Доху.
Зазначимо, що Баварія перемогла Герту з рахунком 1:0 завдяки голу Кінгслі Комана.
Баварія стартує на чемпіонаті світу 8-го лютого. У півфіналі переможці Ліги чемпіонів зіграють проти Аль-Ахлі. У другому півфіналі зійдуться УАНЛ Тігрес та Палмейрас. Фінал чемпіонату світу відбудеться 11 лютого.
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