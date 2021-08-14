Как Бавария раздавила Барселону

Бавария вышла вперед уже на 4 минуте игры благодаря голу Томаса Мюллера. Однако Барселона сумела отыграться через 3 минуты.

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Автоголом в воротах Мануэля Нойера отличился Давид Алаба. Тогда камеры зафиксировали, как Алаба воспринял автогол. Австрийский защитник рассмеялся, мол "сейчас вы получите".

Так и произошло. Уже на 22 минуте Перишич вернул преимущество Баварии. В течение последующих 9 минут в воротах каталонцев оставили автографы Серж Гнабри и все тот же Мюллер.

После перерыва Барселона осуществила очередную попытку осуществить камбэк благодаря голу Луиса Суареса. Но оказалось, что испанцы только раздражали будущих чемпионов.

На 63 минуте преимущество Баварии увеличил Йозуа Киммих. Очевидно, что поле без забитого гола не мог покинуть и Роберт Левандовский. Вишенкой на торте стал дубль Филиппе Коутиньо, которого Бавария арендовала у Барселоны.

Барселона – Бавария 2:8 видео голов