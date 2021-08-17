Боруссія Дортмунд – Баварія 1:3

Голи: Ройс, 64 – Левандовський, 41, 74, Мюллер, 50

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Поєдинок за Суперкубок Німеччини розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про легендарного футболіста Баварії Герда Мюллер. Мюллер помер 15 серпня на 75 році життя.

На правах господаря "джмелі" більш агресивно розпочали поєдинок. Боруссія активно пресингувала гостей з Мюнхена, але досить швидко Баварія адаптувалася.

Після цього на ворота господарів посипалися напівмоменти. Підопічні Юліана Нагельсманна легко створювали нагоди, але так само й марнували їх. Наприклад, Коман дивом з меж штрафного не прошив голкіпера.

Боруссія також мала свій шанс. Зокрема, Марко Ройс вийшов віч-на-віч з Мануелем Ноєром, але не переграв того.

Подвійний удар Баварії

Баварія відкрила рахунок у грі на 41 хвилині: Гнабрі навісив у штрафний, де потужно головою пробив Левандовський – 1:0! Відразу по перерві гості подвоїли перевагу.

Чинні чемпіони Німеччини провели швидку контратаку лівим флангом і після прострілу Томас Мюллер відправив м'яч у порожні ворота.

Розмін голами

Другий забитий гол заспокоїв Баварію, яка віддала м'яч "джмелям". Ті не відмовилися від контролю й швидко відіграли один м'яч. Марко Ройс красивим дальнім ударом не залишив шансів Ноєру.

Та зусилля Ройса нівелював Аканджі. Швейцарський оборонець віддав невдалий пас, який перехопили гравці Баварії. У підсумку Левандовський легко переграв Кобеля – 3:1!