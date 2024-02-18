Бохум – Бавария 3:2

Голы: Асано, 38, Шлоттербек, 44, Штегер, 78 (пен) – Мусиала, 14, Кейн, 87.

В чемпионате Германии 2023-2024 подошел к завершению 22 тур. В последней игре уикенда действующий чемпион Бавария отправилась в гости к Бохуму, пишет 24 канал.

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Команда Томаса Тухеля подошла к встрече в разбитом состоянии. Неделю назад мюнхенцы разгромно проиграли прямому конкуренту за чемпионство Байеру (0:3) и отстали на пять баллов в таблице.

А посреди недели Бавария ничего не смогла сделать с Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:1 на выезде. Поэтому в прессе было немало слухов о возможном увольнении Томаса Тухеля.

Исправить положение тренера мог матч в Бохуме, но аутсайдер и здесь смог унизить фаворита. Счет открыл Мусиала, но на перерыв лидером ушел Бохум, который успел ответить двумя мячами.

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Паритет восстановил Асано, а вперед хозяев вывел Шлоттербек после углового. А во втором тайме гостей закопал Упамекано, который еще в игре с Лацио стал антигероем, привезя пенальти и удаление.

Здесь ситуация повторилась. Француз въехал локтем в лицо сопернику и получил вторую желтую и покинул поле. Пенальти реализовал Штегер. Под занавес встречи очередной свой мяч оформил Гарри Кейн, но вырвать хотя бы ничью Бавария не смогла.

Для мюнхенцев это уже третье поражение подряд во всех турнирах. Бавария рискует остаться без титулов в этом сезоне, ведь из Кубка она уже вылетела, а теперь отстала от Байера на 8 очков и близка к вылету из ЛЧ. Похоже, что дни Тухеля в Мюнхене подходят к концу.