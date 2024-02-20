Последние три матча с участием Баварии завершились поражениями. Особенно болезненным оказался результат поединка против аутсайдера Бундеслиги Бохума, в котором "пивовары" уступили со счетом 2:3.
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Тухель разделил команду
Сейчас руководство клуба продолжает доверять Томасу Тухелю и не планируют изменений на тренерском мостике. Однако футболисты Баварии разделились на два лагеря.
Издание Bild обнародовало фамилии игроков, которые поддерживают Тухеля, а также тех, кто считает виновником всех неудач главного тренера. К симпатикам немецкого специалиста попали: Мануэль Нойер, Гарри Кейн, Лерой Сане, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала и Эрик Дайер. Противниками Тухеля назвали: Томаса Мюллера, Йозуа Киммиха, Маттейс де Лигт, Сержа Гнабри, Леона Горецки и Матиса Теля.
Тухель во главе Баварии
- Напомним, что Томас Тухель возглавил мюнхенцев 24 марта 2023 года. Он сумел привести команду к чемпионству в Бундеслиге по итогам сезона.
- Летом Бавария подписала ряд звезд, в том числе бомбардира сборной Англии Гарри Кейна из Тоттенхэма за рекордные 95 миллионов евро.
- Однако затраченные средства не конвертировались в успехи на футбольном поле. Команда Тухеля позорно вылетела из Кубка Германии от представителя третьего дивизиона Саарбрюкена.
- В чемпионате "баварцы" отстают от Байера на 8 очков. А в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов неожиданно уступили итальянскому Лацио (0:1).
- Свой следующий поединок Бавария сыграет 24 февраля против Лейпцига. Матч состоится в рамках 23-го тура Бундеслиги.