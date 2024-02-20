Последние три матча с участием Баварии завершились поражениями. Особенно болезненным оказался результат поединка против аутсайдера Бундеслиги Бохума, в котором "пивовары" уступили со счетом 2:3.

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Тухель разделил команду

Сейчас руководство клуба продолжает доверять Томасу Тухелю и не планируют изменений на тренерском мостике. Однако футболисты Баварии разделились на два лагеря.

Издание Bild обнародовало фамилии игроков, которые поддерживают Тухеля, а также тех, кто считает виновником всех неудач главного тренера. К симпатикам немецкого специалиста попали: Мануэль Нойер, Гарри Кейн, Лерой Сане, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала и Эрик Дайер. Противниками Тухеля назвали: Томаса Мюллера, Йозуа Киммиха, Маттейс де Лигт, Сержа Гнабри, Леона Горецки и Матиса Теля.

Тухель во главе Баварии