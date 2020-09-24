"Бавария" и "Севилья" 24-го сентября сойдутся в битве за Суперкубок УЕФА. "Бавария" – действующий победитель Лиги чемпионов, а "Севилья" – выиграла Лигу Европы. Текстовую онлайн-трансляцию игры – читайте на Спорт 24.

Поединок за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей" начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Пути "Баварии" и "Севильи" пересекались лишь однажды – в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18. "Баварии" удалось стать первой немецкой командой, победившей "Севилью" на ее поле.

Мюнхенцы выиграли 2:1. В ответном матче в Мюнхене была зафиксирована нулевая ничья, и "Бавария" вышла в полуфинал.

По мнению букмекеров, явным фаворитом поединка является "Бавария". В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мюнхенцы выиграли все матчи.

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Обслуживать матч будет британская бригада во главе с Энтони Тейлором. Игра пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Пушкаш Арена".

Впервые на матчи еврокубков вернутся болельщики. УЕФА позволил заполнить стадион на 30% – 11 600 человек.

Бавария – Севилья текстовая онлайн-трансляция