Мюнхенская "Бавария" и испанская "Севилья" откроют еврокубковый сезон 2020/2021 матчем за Суперкубок УЕФА. Анонс поединка, который состоится 24 сентября, читайте в материале Спорт 24.

Бавария – Севилья: анонс

Что: матч за Суперкубок УЕФА

Где: Будапешт, "Пушкаш Арена"

Когда: 22:00

Где смотреть: Телеканал "Футбол 3"

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Прошлые встречи

Соперники встречались лишь однажды – в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, сообщает 24 канал.

До "Баварии" ни одному немецкому клубу не удавалось победить "Севилью" на ее поле. Казалось, что эта тенденция продолжится, ведь Пабло Сарабия открыл счет.

Однако затем Хесус Навас поразил собственные ворота, а Тьяго Алькантара забил победный мяч. В ответном матче в Мюнхене была зафиксирована нулевая ничья, и "Бавария" вышла в полуфинал.

Севилья – Бавария видеообзор матча

Форма команд

Всего через 25 дней после победы в финале Лиги чемпионов "Бавария" выдала ударный старт в бундеслиге в минувшую пятницу, разгромив "Шальке" 8:0. Серж Гнабри оформил хет-трик, а Лерой Сане в дебютном матче за "Баварию" сделал дубль. Победная серия мюнхенцев составляет уже 22 матча.

"Севилья" не проигрывает 21 матч, но для нее сезон 2020/21 еще не начался. Испанским командам, которые далеко прошли в еврокубках летом, была предоставлена ​​пара дополнительных недель на подготовку к новой кампании.

Цитаты тренеров

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик: "Обе команды ждет тяжелый матч. У обоих был короткий перерыв и мало времени на подготовку. И все же я надеюсь, что мы ничего не потеряли в плане выносливости и физической готовности. Все начинается с чистого листа. мы потеряли таких игроков, как Филипп Коутиньо, Альваро Одриосола и Иван Перишич. К сожалению, они больше не играют за нашу команду. Но мы адаптируемся".

Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги: "Наставник "Баварии" заслуживает самых добрых слов. За очень короткое время он изменил игру и результаты клуба, вернул "Баварии" свое лицо, наладив коллективные действия. Добиться всего этого, уверяю вас, было очень непросто. "Бавария" четко знает, как она хочет играть, как будет атаковать, благодаря чему обеспечит надежные тылы. По правде говоря, нам противостоит сильнейший клуб мира на данный момент. Но мы не собираемся просто отбывать номер".