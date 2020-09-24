"Баварія" та "Севілья" 24-го вересня зійдуться у битві за Суперкубок УЄФА. "Баварія" – чинний переможець Ліги чемпіонів, а "Севілья" – виграла Лігу Європи. Текстову онлайн-трансляцію гри – читайте на Спорт 24.

Поєдинок за Суперкубок УЄФА між "Баварією" та "Севільєю" розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

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Шляхи "Баварії" та "Севільї" перетиналися лише одного разу – в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18. "Баварії" вдавалося стати першою німецькою командою, яка перемогла "Севілью" на її полі.

Мюнхенці виграли 2:1. У матчі-відповіді в Мюнхені була зафіксована нульова нічия, і "Баварія" вийшла у півфінал.

На думку букмекерів, очевидним фаворитом поєдинку є "Баварія". У минулому розіграші Ліги чемпіонів мюнхенці виграли всі матчі.

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Обслуговувати матч буде британська бригада на чолі з Ентоні Тейлором. Гра пройде у Будапешті (Угорщина) на стадіоні "Пушкаш Арена".

Вперше на матчі єврокубків повернуться вболівальники. УЄФА дозволив заповнити стадіон на 30% – 11 600 людей.

Баварія – Севілья текстова онлайн-трансляція