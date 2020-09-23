Мюнхенская "Бавария" и испанская "Севилья" разыграют первый трофей сезона 2020/2021. Команды, которые в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы, определят сильнейшего в очном матче. Прогноз букмекеров на игру – читайте в материале Спорт 24.

Бавария – Севилья прогноз

"Бавария" в сезоне 2019/2020 во второй раз в истории оформила так называемый требл, пишет 24 канал. Мюнхенцы выиграли Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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Зато "Севилья" в очередной раз доказала, что создана для Лиги Европы. Испанская команда в сезоне 2019/2020 в шестой раз в своей истории выиграла второй по силе европейский турнир.

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Явным фаворитом поединка является "Бавария", которая начала сезон матчем Бундеслиги против "Шальке". Мюнхенцы разбили соперника 8:0. Таким образом, в матче против "Севильи" на победу "Баварии" в основное время специалисты предлагают коэффициент 1,34.

Если же основное время игры завершится ничьей – коэффициент 6,30. Победу испанской команды в основное время эксперты оценивают коэффициентом 7,80.

Также Favbet предлагает сделать ставку, кто в конце концов выигрывает трофей. На "Баварию" скромный коэффициент 1,18. В то же время на "Севилью" – 5,50.

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В новом сезоне за "Баварию" сможет сыграть звездный новичок Лерой Сане. В Бундеслиге он успел провести дебютный гол. Коэффициент на то, что Сане оставит автограф в воротах "Севильи" – 2,15.

Фактически победу в финале Лиги Европы "Севильи" принес дубль Люка де Йонга. Его гол в ворота "Баварии" оценен коэффициентом 4.

Матч за Суперкубок УЕФА "Бавария" – "Севилья" состоится 24 сентября. Начало игры в 22:00.