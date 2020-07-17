Звезда "Баварии" Тьяго переходит в "Ливерпуль": детали трансфера
Испанский полузащитник Тьяго Алькантара покидает "Баварию". Звездный футболист на 99% начнет новый сезон в новом клубе. Главным претендентом на Тьяго является английский "Ливерпуль".
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк информирует, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил руководству клуба, что хочет видеть Тьяго в составе команды.
Примечательно: Лерой Сане стал игроком "Баварии": детали громкого трансфера – фото
Сообщается, что испанец хочет перейти в "Ливерпуль". Стороны уже договорились об условиях личного контракта.
Единственная сложность переговоров – трансферная стоимость игрока. "Ливерпуль" готов заплатить за Тьяго, у которого через год истекает контракт с "Баварией", 25 миллионов евро.
"Бавария" хочет получить за своего лидера 40 миллионов евро.
Тьяго отказался остаться в "Баварии"
29-летний полузащитник весной практически согласовал контракт с "Баварией". Однако в один момент испанец попросил руководство дать ему время на размышления.
Немецкие СМИ пишут, что Тьяго просил у "Баварии" контракт на четыре года, когда чемпионы Германии предложили трехлетнее соглашение.
Впоследствии "Бавария" согласилась на условия Тьяго, но испанец отказался подписывать соглашение.
Тьяго якобы выставил на продажу свой дом в Мюнхене и попрощался с партнерами по "Баварии".
На фоне слухов о переходе Тьяго в "Ливерпуль" обращение записал Юрген Клопп. Он опроверг информацию о переходе испанца.
Карьера Тьяго в "Баварии"
Тьяго стал игроком "Баварии" летом 2013 года, перейдя из "Барселоны" за 25 миллионов евро.
В футболке "Баварии" Тьяго провел 231 матч, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач.
С "Баварией" испанец выиграл 16 титулов:
- чемпион Германии (7)
- обладатель Кубка Германии (4)
- обладатель Суперкубка Германии (3)
- обладатель Суперкубка УЕФА
- победитель Клубного чемпионата мира.