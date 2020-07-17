Испанский полузащитник Тьяго Алькантара покидает "Баварию". Звездный футболист на 99% начнет новый сезон в новом клубе. Главным претендентом на Тьяго является английский "Ливерпуль".

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк информирует, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил руководству клуба, что хочет видеть Тьяго в составе команды.

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Сообщается, что испанец хочет перейти в "Ливерпуль". Стороны уже договорились об условиях личного контракта.

Единственная сложность переговоров – трансферная стоимость игрока. "Ливерпуль" готов заплатить за Тьяго, у которого через год истекает контракт с "Баварией", 25 миллионов евро.

"Бавария" хочет получить за своего лидера 40 миллионов евро.

Тьяго отказался остаться в "Баварии"

29-летний полузащитник весной практически согласовал контракт с "Баварией". Однако в один момент испанец попросил руководство дать ему время на размышления.

Немецкие СМИ пишут, что Тьяго просил у "Баварии" контракт на четыре года, когда чемпионы Германии предложили трехлетнее соглашение.

Впоследствии "Бавария" согласилась на условия Тьяго, но испанец отказался подписывать соглашение.

Тьяго якобы выставил на продажу свой дом в Мюнхене и попрощался с партнерами по "Баварии".

На фоне слухов о переходе Тьяго в "Ливерпуль" обращение записал Юрген Клопп. Он опроверг информацию о переходе испанца.

Jürgen Klopp on the Thiago to Liverpool rumours



[ @SkySportsPL]pic.twitter.com/iCDcXEtXKF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2020

Карьера Тьяго в "Баварии"

Тьяго стал игроком "Баварии" летом 2013 года, перейдя из "Барселоны" за 25 миллионов евро.

В футболке "Баварии" Тьяго провел 231 матч, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач.

С "Баварией" испанец выиграл 16 титулов: