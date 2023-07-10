Около 100 миллионов: Бавария сделала предложение английскому клубу по именитому форварду

Мюнхенский коллектив не надеется приобрести Гарри Кейна. "Пивовары" денег на форварда не жалеют.

Гарри Кейн в ближайшее время может оказаться в Баварии. Немецкий коллектив предложил Тоттенхэму 80 миллионов евро за форварда.

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Не могут отпустить

Мюнхенский клуб находится в поисках именитого форварда, который подойдет под имидж легендарной команды и поможет "пивоварам" завоевать награды не только в пределах Германии. Последним таким нападающим в команде был Роберт Левандовский, однако в команде эту роль исполняет не звездный Эрик Максим Чупо-Мотинг, который еще и прошлый сезон до конца не доиграл, поскольку получил травму.

Бавария активно пытается договориться с Тоттенхэмом о Гарри Кейне, который полностью подходит "пивоварам" по вышеуказанным критериям. Однако "шпоры" не готовы отпускать своего лучшего бомбардира в истории. Немецкий клуб был вынужден сделать улучшенный шаг по отношению к английскому форварду в размере 80 миллионов евро. Тоттенхэм отклонил предыдущую ставку, которая была меньше на 10 миллионов евро гарантированных. Сам Кейн стремится перейти в Баварию летом, хотя руководство Тоттенхэма никак не может этого принять.

Напомним, что не только знаменитая Бавария заинтересована в услугах Гарри. Английского форварда в свои ряды также пытался затянуть и мадридский Реал, ищущий замену обладателю "Золотого мяча" Кариму Бензему. Однако в случае неудачи с Кейном "сливочные" уже подыскали альтернативную замену "урагану".

Карьера Гарри Кейна