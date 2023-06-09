Реал нацелился на трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеза. "Королевский" клуб не хочет ограничиваться только одним вариантом.

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План B мадридцев

"Сливочных" официально покинул действующий обладатель "Золотого мяча", который был лидером мадридского клуба, Карим Бензема. Более того, французский форвард уже успел найти себе новый коллектив. Таким образом, Реал устремился в поиски форварда, который не просто станет заменой и дешевой копией Бензема, а займет лидерские позиции в клубе. Мадридский коллектив уже нацелился на трансфер Гарри Кейна из Тоттенхэма, который может стать идеальным вариантом для "сливочных", однако Реал решил не концентрироваться на одном игроке.

"Королевский" клуб осознает, что переговоры с президентом Тоттенхэма по поводу "Урагана" могут быть проблемными, поэтому мадридцы подготовили запасной вариант. Таким образом Реал и избрал себе еще одну цель в лице Лаутаро Мартинеза из Интера. Аргентинский нападающий был в поле зрения "сливочных" в прошлом, но привлечь игрока в команду не удалось.

Форвард Интера и сборной Аргентины