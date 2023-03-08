Баварія – ПСЖ 2:0

Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90.

Один з центральних матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройшов у середу. За путівку у чвертьфінал зійшлись між собою чемпіони Німеччини та Франції – Баварія та ПСЖ, пише 24 канал.

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У першому матчі в Парижі мінімальну перемогу здобули мюнхенці. Тоді господарі не могли на повну розраховувати на Мбаппе, а на матч-відповідь випав через травму Неймар.

Парижани на рівних протистояли Баварії у першому таймі і навіть були трохи ближче до голу. Особливо у моменті, коли Янн Зоммер подарував м'яч Вітіньї. Втім м'яч після удару португальця по порожніх воротах встиг винести Маттейс Де Лігт.

Фейл Зоммера:

Мюнхенці вичікували і притисли гостей до воріт на початку другого тайму. Тиск у підсумку приніс свій результат. Грубої помилки допустився Марко Верратті.

Італієць забарився із м'ячем у своєму майданчику і в підсумку подарував його Мюллеру. Німець вивів Горецку на ударну позицію, а той замість пострілу відпасував на Чупо-Мотінга. Камерунцю залишалось потрапити у порожні ворота, що він і зробив.

Цей гол поставив гостей у вкрай скрутне становище. ПСЖ треба було забивати двчі, але захист мюнхенців не давав простору для Мессі та Мбаппе. З заміни ж Галтьє не міг розраховувати на суттєве підсилення нападу, на відміну від Баваріїї.

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Нагельсманн випустив Сане, Мане, Канселу та Гнабрі і останні двоє добили опонента. Жоау розігнав непогану контратаку і вивів на ударну позицію Сержа. Вінгер наніс точний удар в дальній кут і поставив крапку у грі.

Таким чином Мессі, Мбаппе та компанія залишаються без перемоги в Лізі чемпіонів. Баварія ж продовжує переможну серію в турнірі і вже в 11-ий раз за 12 років виходить до стадії 1/4 фіналу.

Відеоогляд матчу Баварія – ПСЖ: