Бохум – Баварія 3:2

Голи: Асано, 38, Шлоттербек, 44, Штегер, 78 (пен) – Мусіала, 14, Кейн, 87.

В чемпіонаті Німеччини 2023-2024 підійшов до завершення 22 тур. В останній грі вікенду чинний чемпіон Баварія відправилась в гості до Бохума, пише 24 канал.

До теми Звільнення Тухеля наближається: Баварія на волосині від сенсаційного вильоту з Ліги чемпіонів

Команда Томаса Тухеля підійшла до зустрічі у розбитому стані. Тиждень тому мюнхенці розгромно програли прямому конкуренту за чемпіонство Баєру (0:3) та відстали на п'ять балів у таблиці.

А посеред тижня Баварія нічого не змогла вдіяти із Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 0:1 на виїзді. Через це у пресі було чимало чуток про можливе звільнення Томаса Тухеля.

Виправити положення тренера міг матч в Бохумі, але аутсайдер і тут зміг принизити фаворита. Рахунок відкрив Мусіала, але на перерву лідером пішов Бохум, який встиг відповісти двома м'ячами.

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Паритет відновив Асано, а вперед господарів вивів Шлоттербек після кутового. А у другому таймі гостей закопав Упамекано, який ще у грі з Лаціо став антигероєм, привізши пенальті та вилучення.

Тут ситуація повторилась. Француз в'їхав ліктем в обличчя супернику та отримав другу жовту і покинув поле. Пенальті реалізував Штегер. Під завісу зустрічі черговий свій м'яч оформив Гаррі Кейн, але вирвати бодай нічию Баварія не змогла.

Для мюнхенців це вже третя поразка поспіль у всіх турнірах. Баварія ризикує залишитися без титулів у цьому сезоні, адже з Кубка вона вже вилетіла, а тепер відстала від Баєра на 8 очок та близька до вильоту з ЛЧ. Схоже, що дні Тухеля в Мюнхені добігають кінця.