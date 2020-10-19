Мюнхенская "Бавария" 21 октября начнет защиту звания чемпиона Лиги чемпионов. На чемпионов Германии ждет непростой тест в виде мадридского "Атлетико". Прогноз букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов – читайте в материале Спорт 24.

Бавария – Атлетико: прогноз

В прошлом сезоне "Бавария" была действительно непобедимой: немцы выиграли все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и 5 поединков плей-офф раунда. Об этом сообщает 24 канал.

"Атлетико", который за 10 лет дважды побывал в финале Лиги чемпионов, в прошлом сезоне выбыл в четвертьфинале. Испанцы неожиданно проиграли немецкому "Лейпцигу".

Что "Бавария", что "Атлетико" ставят задачу побеждать в каждом матче. Как команды начнут Лигу чемпионов сезона-2020/2021 – читайте дальше.

Кстати: Левандовский стал лучшим футболистом сезона, Флик – тренером

Бавария – Атлетико: прогноз Marathonbet

Обе команды исповедуют кардинально противоположные стили. Если "Бавария" атакует всеми возможными фронтами, то "Атлетико" – защитная команда.

В матче, который состоится в Мюнхене, букмекеры прогнозируют победу стиля "Баварии". Коэффициент, чемпионы Германии победят "Атлетико" – 1,59.

"Атлетико" – неудобный соперник для любой команды. Из-за защитного стиля пробить оборону мадридцев крайне сложно. Однако "матрасники" имеют убийственные контратаки, которые часто позволяют команде побеждать.

Коэффициент, "Атлетико" одержит победу – 6,45. Ничья в поединке – 4,60. На этот матч в Marathonbet нулевая маржа.

Последние четыре противостояния между командами завершались с победой каждой из команд в один мяч. "Атлетико" дважды побеждал "Баварию" дома с результатом 1:0. Зато мюнхенцы побеждали 2:1 и 1:0.

Поэтому в матче "Бавария" – "Атлетико" не стоит рассчитывать на ливень голов, к которому фанов приучила "Бавария".

Коэффициент, что мюнхенцы победят со счетом 1:0 или 2:1 – 7,40 и 7,90 соответственно. На победу "Атлетико" со счетом 2:1 букмекеры предлагают коэффициент 16,50.

Матч "Бавария" – "Атлетико" состоится 21 октября. Начало игры в 22:00.