Немецкая Бавария решила похвастаться достижениями главного форварда команды Роберта Левандовского. Поляк в этом году стал не только настоящим лидером атаки, но и всего современного футбола.

Официальная страница мюнхенской Баварии в твиттере опубликовала фото со всеми достижениями польского форварда в 2020 году.

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Что получил Левандовский в 2020 году?

2020-й год стал одним из самых успешных в истории клуба. Бавария во главе с Робертом Левандовским выиграла чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже получила Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии. Также поляк стал лучшим голеадором Лиги чемпионов – в его активе 15 голов.