Бавария похвасталась безумной коллекцией наград Левандовского: фото
Немецкая Бавария решила похвастаться достижениями главного форварда команды Роберта Левандовского. Поляк в этом году стал не только настоящим лидером атаки, но и всего современного футбола.
Официальная страница мюнхенской Баварии в твиттере опубликовала фото со всеми достижениями польского форварда в 2020 году.
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Что получил Левандовский в 2020 году?
2020-й год стал одним из самых успешных в истории клуба. Бавария во главе с Робертом Левандовским выиграла чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже получила Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии. Также поляк стал лучшим голеадором Лиги чемпионов – в его активе 15 голов.
- Роберт выступает за Баварию с 2014-го года, перейдя из состава прямого конкурента Бундеслиги Боруссии (Д). В 2015 году установил уникальный рекорд по забитым голам в ведущем чемпионате Европы – 5 результативных ударов за 9 минут в ворота Вольфсбурга.
- Левандовский стал лучшим футболистом по версии ФИФА. Польский футболист оставил за спиной звездных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
- С начала сезона 2019/20 Левандовский забил 73 гола за 64 матча.
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