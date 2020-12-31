Німецька Баварія вирішила похизуватись здобутками головного форварда команди Роберта Левандовського. Поляк цього року став справжнім лідером атаки, а й всього сучасного футболу.

Офіційна сторінка мюнхенської Баварії у твіттері опублікувало фото з усіма здобутками польського форварда, які він завоював у 2020 році.

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Форвард лежить у ліжку у компанії трофеїв та особистих нагород.

Що здобув Левандовський у 2020 році?

2020-й рік став одним із найуспішніших у історії клубу. Баварія на чолі з Робертом Левандовським здобули всі можливі трофеї – чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні Баварія вже виграла Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини. Також поляк став найкращим голеадором Ліги чемпіонів, у його активі 15 голів.