Баварія похизувалась шаленою колекцією нагород Левандовського: фото
Німецька Баварія вирішила похизуватись здобутками головного форварда команди Роберта Левандовського. Поляк цього року став справжнім лідером атаки, а й всього сучасного футболу.
Офіційна сторінка мюнхенської Баварії у твіттері опублікувало фото з усіма здобутками польського форварда, які він завоював у 2020 році.
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Форвард лежить у ліжку у компанії трофеїв та особистих нагород.
Що здобув Левандовський у 2020 році?
2020-й рік став одним із найуспішніших у історії клубу. Баварія на чолі з Робертом Левандовським здобули всі можливі трофеї – чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні Баварія вже виграла Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини. Також поляк став найкращим голеадором Ліги чемпіонів, у його активі 15 голів.
- Роберт виступає за Баварію з 2014-го року, перейшовши зі складу прямого конкурента Бундесліги Боруссії (Д). У 2015 році встановив унікальний рекорд за забитими голами у провідному чемпіонаті Європи – 5 результативних ударів за 9 хвилин у ворота Вольфсбурга.
- Левандовський став найкращим футболістом за версією ФІФА. Польський футболіст залишив за спиною зіркових Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
- З початку сезону 2019/20 Левандовський забив 73 голи за 64 матчі.
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