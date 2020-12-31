Лидер Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен повесить бутсы на гвоздь в ближайшее время.

В интервью AP 36-летний игрок также заявил о том, что после всех многочисленных побед в его карьере он мечтает выиграть чемпионат мира за родную сборную Португалии.

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Роналду признался, что по-прежнему чувствует себя в хорошей форме и намерен выступать "еще много-много лет", хотя и оговорился, что не знает, как сложится будущее.

"Если чувствуешь мотивацию, это не имеет значения. Криштиану сейчас в порядке. Когда я разговариваю с молодыми парнями, всегда даю им совет: "Наслаждайтесь моментом, потому что мы никогда не знаем, что произойдет завтра. Что-то может произойти в твоей жизни с твоей семьей", – добавил Роналду.

Оценивая шансы выиграть чемпионат мира в составе сборной Португалии, который он ни разу не выигрывал, нападающий отметил, что им нужно быть реалистами, хотя его национальная команда выиграла Евро-2016.

"Я выигрываю трофеи с каждым клубом, за который выступаю, но чемпионат мира – это мечта", – резюмировал Роналду.

К слову. В нынешнем сезоне Серии А 35-летний португалец провел 10 матчей, в которых отметился 12 голами.