Дорогой кандидат для Баварии

33-летний наставник Юлиан Нагельсманн попросил руководство Лейпцига о досрочном расторжении контракта с клубом. Бавария скорее всего станет следующей командой специалиста.

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Уже в конце этого сезона Бавария попрощается с Ханси Фликом. 56-летний Флик после матча с Вольфсбургом сделал громкое заявление, что покидает мюнхенский клуб. Наставник хочет поработать в национальной сборной Германии.

Его преемником станет Нагельсманн, но Баварии придется щедро заплатить "буйволам" за тренера. Лейпциг требует от лидера сезона 25 миллионов евро. Стороны могут ударить по рукам уже в ближайшее время. К слову, Нагельсманн работает в Лейпциге с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.