Дорогой кандидат для Баварии
33-летний наставник Юлиан Нагельсманн попросил руководство Лейпцига о досрочном расторжении контракта с клубом. Бавария скорее всего станет следующей командой специалиста.
К теме Бавария официально прокомментировала заявление Ханси Флика об отставке
Уже в конце этого сезона Бавария попрощается с Ханси Фликом. 56-летний Флик после матча с Вольфсбургом сделал громкое заявление, что покидает мюнхенский клуб. Наставник хочет поработать в национальной сборной Германии.
Его преемником станет Нагельсманн, но Баварии придется щедро заплатить "буйволам" за тренера. Лейпциг требует от лидера сезона 25 миллионов евро. Стороны могут ударить по рукам уже в ближайшее время. К слову, Нагельсманн работает в Лейпциге с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.
- Бавария уверенно лидирует в Бундеслиге, в ее активе 71 очков. Ближайший конкурент как раз Лейпциг уступает мюнхенцам 7 пунктами.
- Клуб из Мюнхена в прошлом туре неожиданно уступил на выезде Майнц 2:1. Единственный гол за гостей забил Роберт Левандовски, который вернулся на поле после травмы.