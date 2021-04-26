Дорогий кандидат для Баварії

33-річний наставник Юліан Нагельсманн попросив керівництво Лейпцига про дострокове розірвання контракту з клубом. Баварія швидше за все стане наступною командою спеціаліста.

До теми Баварія офіційно прокоментувала заяву Хансі Фліка про відставку

Вже у кінці цього сезону Баварія попрощається з Хансі Фліком. 56-річний Флік після матчу з Вольфсбургом зробив гучну заяву, що покидає мюнхенський клуб. Наставник хоче попрацювати у національній збірній Німеччини.

Його наступником стане Нагельсманн, але Баварії доведеться щедро заплатити "буйволам" за тренера. Лейпциг вимагає від лідера сезону 25 мільйонів євро. Сторони можуть вдарити по руках вже найближчим часом. До слова, Нагельсманн працює у Лейпцигу з липня 2019 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2023 року.