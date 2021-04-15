Бавария заплатит за Нагельсманна
После матча Баварии в Лиге чемпионов против ПСЖ бывший футболист и эксперт Лотар Маттеус заявил, что Флик покинет Баварию. Преемником Флика, по информации Маттеуса, должен стать именно Нагельсманн.
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33-летний тренер уже опроверг слухи, что ведет переговоры с Баварией. Нагельсманн заявил, что у него контракт с Лейпцигом действует до 2023 года.
Однако немецкие СМИ убеждены, что Бавария в случае потери Флика пригласит именно Нагельсманна.
Сейчас Лейпциг не получал запросов от Баварии по Нагельсманну, однако в клубе все равно опасаются, что тренер покинет клуб.
Сообщается, что "быки" не хотят отпускать своего наставника. Однако в случае запроса Баварии могут потребовать от мюнхенцев 15 – 20 миллионов евро.