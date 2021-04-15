Бавария заплатит за Нагельсманна

После матча Баварии в Лиге чемпионов против ПСЖ бывший футболист и эксперт Лотар Маттеус заявил, что Флик покинет Баварию. Преемником Флика, по информации Маттеуса, должен стать именно Нагельсманн.

К слову Бавария неожиданно сменит тренера после вылета из Лиги чемпионов

33-летний тренер уже опроверг слухи, что ведет переговоры с Баварией. Нагельсманн заявил, что у него контракт с Лейпцигом действует до 2023 года.

Однако немецкие СМИ убеждены, что Бавария в случае потери Флика пригласит именно Нагельсманна.

Сейчас Лейпциг не получал запросов от Баварии по Нагельсманну, однако в клубе все равно опасаются, что тренер покинет клуб.

Сообщается, что "быки" не хотят отпускать своего наставника. Однако в случае запроса Баварии могут потребовать от мюнхенцев 15 – 20 миллионов евро.

Что интересно, ранее иностранные СМИ приписывали Барселоне и Тоттенхэму интерес к Нагельсманну. Юлиан тренирует Лейпциг с 2019 года и впервые в истории вывел команду в 1/2 финала Лиги чемпионов. До этого он работал в Хоффенхайме.