Кадрові втрати

У суботу, 10 квітня, лідер сезону Баварія несподівано втратила очки з Уніоном, який йде 7-м. Матч завершився нічиєю 1:1.

Цікаво ПСЖ завдяки дублю Мбаппе переміг Баварію на виїзді у Лізі чемпіонів: відео

Відразу два футболісти мюнхенського клубу не змогли дограти поєдинок повністю. Захисник Жером Боатенг та Кінгслі Коман отримали пошкодження та були замінені по ходу зустрічі.

Після мирової "баварці" залишились лідером у німецькій Бундеслізі, хоча могли збільшити свою перевагу на РБ Лейпциг. Зараз різниця між вдома лідерами складає 5 очок.

Після двобою головний наставник Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував кадрові втрати команди: "У Кінгслі забій, у Боатенга болить коліно. У нас є два дні на відновлення. Головне – бути готовими у вівторок".