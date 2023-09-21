В конце поединка команды еще больше раззабивались. С 88-й минуты мяч трижды влетал в ворота обоих голкиперов. Бразилец Каземиро стал автором сразу двух голов в ворота Баварии, пишет 24 Канал.

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Как ему это удалось

Однако особое внимание следует уделить первому мячу 31-летнему полузащитнику МЮ.

Тот встретился с мячом, уже сидя на газоне и курьезным образом сумел перевести его в сетку ворот мюнхенского клуба. Оборона хозяев сыграла ненадежно в этом эпизоде, чем воспользовался бывший футболист Реала.

Видео гола Каземиро

На пятой компенсированный до матча минуте Казэмиро оформил дубль после удара со штрафного от Фернандеша.

Финальный свисток зафиксировал победу Баварии над МЮ в надголовом матче 1-го тура группы "А" – 4:3. Благодаря победе мюнхенцы единолично возглавили группу, ведь в другом поединке группы Галатасарай чудом спасся от поражения, расписав мировую 2:2 с Копенгагеном.