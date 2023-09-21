Наприкінці поєдинку команди ще більше роззабивались. Із 88-ї хвилини м'яч тричі влітав у ворота обох голкіперів. Бразилець Каземіро став автором одразу двох голів у ворота Баварії, пише 24 Канал.

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Як йому це вдалось

Однак особливу увагу слід приділити першому м'ячу 31-річного півзахисника МЮ.

Той зустрівся із м'ячем вже сидячи на газоні та курйозним чином зумів перевести його у сітку воріт мюнхенського клубу. Оборона господарів зіграла ненадійно у цьому епізоді, чим скористався колишній футболіст Реала.

Відео голу Каземіро

На п'ятій компенсований до матчу хвилині Каземіро оформив дубль після удару зі штрафного від Фернандеша.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії над МЮ у надгольовому матчі 1-го туру групи "А" – 4:3. Завдяки звитязі мюнхенці одноосібно очолили групу, адже в іншому поєдинку групи Галатасарай дивом врятувався від поразки, розписавши мирову 2:2 із Копенгагеном.