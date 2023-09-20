Первая часть матча была под полным контролем хозяев. Именно Гнабри сделали комфортное преимущество в счете для Баварии 2:0. Уже на старте второго тайма гости из Манчестера смогли впервые огорчить голкипера соперника, пишет 24 Канал.

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"Красные дьяволы" проснулись

Эрик тен Гаг нашел нужные слова для своих подопечных, которые смогли сократить отставание.

Фернандеш прекрасно увидел Рашфорда, тот отдал дальше на Гойлунда, который ударом в одно касание сделал счет 2:1. Довольно курьезный гол, если учитывать рикошет ноги футболиста мюнхенского клуба.

Бавария продолжала вести в матче, но уже не с столь комфортным счетом.

Видео гола МЮ в ворота Баварии