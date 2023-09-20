Бавария и Манчестер Юнайтед попали в одну группу Лиги чемпионов – A. Бавария во время жеребьевки была в первой корзине как победитель чемпионата Германии, а МЮ попал туда из второй корзины. Еще две команды в этом квартете – турецкий Галатасарай и данский Копенгаген.

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В первом туре 20 сентября сыграют между собой Бавария и Манчестер Юнайтед. Этот матч состоится в Мюнхене на "Альянсе Арене". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Принципиальным это противостояние сделал финал Лиги чемпионов в 1999 году на "Камп Ноу". Тогда Бавария выигрывала до конца основного времени. Но Шерингем на 90+1 минуте счет сравнял, а Сульшер на 90+3 минуте принес победу "красным дьяволам".

Хотя после этого команды неоднократно пересекались. Лишь в Лиге чемпионов они с того времени сыграли друг против друга восемь матчей. И МЮ победил лишь однажды (но уступил по сумме двух матчей в четвертьфинале). Еще четырежды побеждала Бавария. Как будет в этот раз – покажет только игра.

Где смотреть онлайн Бавария – Манчестер Юнайтед

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине есть онлайн-сервис Megogo. Именно здесь и будет трансляция матча Бавария – Манчестер Юнайтед. Однако доступ к трансляции матча будет только у тех, у кого есть подписки "Максимальная" или "Спорт".

Также трансляция матча Бавария – МЮ будет доступна на платформе Volia TV (для абонентов этой сети есть возможность официально оформить подписку и на показ матчей Лиги чемпионов)

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бавария – Манчестер Юнайтед. Также на сайте будут опубликованы видео голов и результат матча.