Мюнхенська Баварія вже однією ногою в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів після впевненої перемоги в першому матчі з Лаціо (4:1). Римський клуб їде у Мюнхен не стільки взяти реванш, як відстояти свою честь. Прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів далі в матеріалі.

Саме матчем з Лаціо в Лізі чемпіонів Баварія перервала невелику серію з двох невдач у чемпіонаті Німеччини. Тоді мюнхенці не змогли переграти Армінію Білефельд (1:1) та несподівано програли Айнтрахту (2:1).

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Натомість Лаціо тільки 12 березня перервав серію з трьох поспіль поразок, здолавши Кротоне в Серії А (3:2). Невдала смуга римлян взяла початок саме матчем проти Баварії.

Баварія – Лаціо: прогноз Favbet

Баварія беззаперечний фаворит домашнього поєдинку. Перемогу підопічних Хансі Фліка в основний час оцінюють коефіцієнтом 1,33. А на прохід Баварії в 1/4 фіналу взагалі ставки не приймають.

Лаціо битиметься за свою честь та постарається не програти Баварії. На нічию в основний час поєдинку Баварія – Лаціо пропонують коефіцієнт 6,10. Якщо ж Лаціо вирве перемогу в основний час гри – коефіцієнт 8,60.

Перед Лаціо стоїть практично нездійсненна місія. Італійському клубу слід перемагати 4:1, щоб перевести гру в додатковий час або ж 4:0, щоб вийти у наступний раунд.

Відтак, букмекери не вірять у прохід Лаціо до чвертьфіналу. На їх вихід у наступний раунд приймають тільки ставки у додатковий час та по пенальті. В обох випадках на Лаціо коефіцієнт 101.

Як відомо, у сезоні-2020/2021 Баварія "не дружить" з грамотною роботою в оборонці. Чинні переможці Ліги чемпіонів пропускають аномально багато. Відтак, цілком ймовірно, що Лаціо не покине поле без забитого голу.

Наприклад, коефіцієнт 2,19 на індивідуальний тотал Лаціо більше 1.0. Також можна спробувати поставити на гол лідера атак італійці Чіро Іммобіле. Його гол оцінений коефіцієнтом 2,40.

Швидше за все, Баварія спробує заощадити свої сили перед матчем чемпіонату Німеччини проти Штутгарта. Тому можна розглянути ставку на індивідуальний тотал Баварії менше 2.5. Він оцінений коефіцієнтом 1,89.

Поєдинок Баварія – Лаціо відбудеться 17 березня. Початок гри о 22:00.