Холанн может заменить Левандовского

Бавария не намерена покупать Холанна в пару к Роберту Левандовскому. Как пишет SPORTBILD, мюнхенцы готовы вступить в борьбу за норвежского нападающего, если не заключат новый контракт с Левандовским.

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Соглашение Левандовского с Баварией действует до 30 июня 2023 года. Пока неизвестно, продолжит ли Роберт контакт с клубом. Он якобы хочет перейти в один из клубов АПЛ или французский ПСЖ, чтобы выиграть "Золотой мяч".

Чемпионы Германии и агент польского форварда Пинхас Захави должны начать переговоры весной 2022 года.

Бавария же рассматривает покупку Холанна у Боруссии Дортмунд, если летом 2022 года продаст Левандовского не менее чем за 60 миллионов евро.

По информации СМИ, в контракте Холанна со "шмелями" прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Таким образом, продажа 33-летнего Левандовского частично возместит расходы на Холанна.

Однако Баварии придется доплатить еще 60 миллионов агенту Мино Райоли и отцу Эрлинга. Это якобы комиссия, которая также предусмотрена контрактом.

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В Баварии не раз заявляли, что планируют оставить Левандовского. Однако, по данным источников SPORTBILD, тема покупки Холанна до сих пор не закрыта.

Никто из высшего руководства Баварии до сих пор не отказался от идеи заключения контракта с 21-летним Холанном.

У Баварии есть план B и C