Претенденты на Холанна

Мино Райола заявил, что Холанн может стать игроком немецкой Баварии, испанских Реала или Барселоны или же английского Манчестер Сити.

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Он сделает следующий шаг. Бавария, Реал, Барса, Сити – это большие клубы, в которые он может пойти. Мы все знали, в том числе Боруссия, что наступит время,

– сказал агент.

Из слов Райола напрашивается вывод, что Холанн доиграет сезон в Боруссии Дортмунд. После этого нападающий покинет Дортмунд.

"Возможно, этим летом, возможно, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом", – резюмировал Райола.

Интересно, что Райола в контексте перехода Холанна не упомянул о Манчестер Юнайтед. Недавно сообщалось, что "красные дьяволы" хотят купить форварда.

К переходу даже хотели привлечь нового наставника МЮ Ральфа Рангника. Тренеру якобы обещали выплатить бонус, если он уговорит Эрлинга переехать в Манчестер. Однако Рангник опроверг слухи.

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