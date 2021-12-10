Претенденты на Холанна
Мино Райола заявил, что Холанн может стать игроком немецкой Баварии, испанских Реала или Барселоны или же английского Манчестер Сити.
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Он сделает следующий шаг. Бавария, Реал, Барса, Сити – это большие клубы, в которые он может пойти. Мы все знали, в том числе Боруссия, что наступит время,
– сказал агент.
Из слов Райола напрашивается вывод, что Холанн доиграет сезон в Боруссии Дортмунд. После этого нападающий покинет Дортмунд.
"Возможно, этим летом, возможно, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом", – резюмировал Райола.
Интересно, что Райола в контексте перехода Холанна не упомянул о Манчестер Юнайтед. Недавно сообщалось, что "красные дьяволы" хотят купить форварда.
К переходу даже хотели привлечь нового наставника МЮ Ральфа Рангника. Тренеру якобы обещали выплатить бонус, если он уговорит Эрлинга переехать в Манчестер. Однако Рангник опроверг слухи.
Что известно про Холанна
- 21-летний норвежец перешел в Боруссию зимой 2020 года. За трансферы "шмели" заплатили австрийскому Зальцбургу 20 миллионов евро. Агент Райола и отец футболиста получили 15 и 10 миллионов евро соответственно.
- Контракт Эрлинга с немцами действует до 30 июня 2024 года. В его соглашении якобы прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Кроме этой суммы, покупателю придется заплатить 40 миллионов евро Райоле, а отцу футболиста – 20 миллионов евро.
- В 2021 году Эрлинг установил уникальный рекорд Бундеслиги: он забил 50 голов в 50 матчах. Кроме того, Холанн стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, забившим 50 голов в чемпионате.
- Всего в этом сезоне за Боруссию он провел 13 матчей, в которых забил 17 голов.