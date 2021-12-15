Голанд може замінити Левандовського

Баварія не має наміру купувати Голанда в пару до Роберта Левандовського. Як пише SPORTBILD, мюнхенці готові вступити в боротьбу за норвезького нападника, якщо не укладуть новий контракт з Левандовським.

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Угода Левандовського з Баварією чинна до 30 червня 2023 року. Наразі невідомо, чи продовжить Роберт контакт з клубом. Він буцімто хоче перейти в один з клубів АПЛ чи французький ПСЖ, щоб виграти "Золотий м'яч".

Чемпіони Німеччини й агент польського форварда Пінхас Захаві мають розпочати переговори навесні 2022-го.

Баварія ж розглядає купівлю Голанда в Боруссії Дортмунд, якщо влітку 2022-го року продасть Левандовського не менше, аніж за 60 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, у контракті Голанда з "джмелями" прописані відступні в розмірі 75 мільйонів євро. Таким чином, продаж 33-річного Левандовського частково покриє витрати на Голанда.

Однак Баварії доведеться доплатити ще 60 мільйонів агенту Міно Райолі та батьку Ерлінга. Це буцімто комісія, яка також передбачена контрактом.

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У Баварії неодноразово заявляли, що планують залишити Левандовського. Та, за даними джерел SPORTBILD, тема купівлі Голанда досі не закрита.

Ніхто з вищого керівництва Баварії досі не відмовився від ідеї підписання контракту з 21-річним Голандом.

У Баварії є план B та C