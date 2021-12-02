Бавария до конца года будет играть без зрителей

В Германии ввели новые карантинные ограничения. Касаются они и футбола – в стране ограничили количество зрителей на трибунах.

Не более 15 тысяч болельщиков

В новых карантинных ограничениях, введенных правительством Германии, на футбольные матчи можно будет заполнять стадион лишь до 50% от общего количества мест. Но не больше, чем 15 тысяч болельщиков на матче.

Больше всего от такого пострадают клубы, которые имеют большие стадионы. Среди них – дортмундская Боруссия, чей стадион вмещает более 81 тысячи болельщиков на матче. В субботу, 4 декабря, у "шмелей" принципиальный матч против Баварии – Der Klassiker. Обе команды ведут борьбу за чемпионство (Боруссия отстает на одно очко в турнирной таблице). И команда ожидала поддержки болельщиков. Но после этого решения была вынуждена вернуть деньги за 67 тысяч билетов, которые были проданы на этот матч.

В то же время Швейцария ввела жесткий карантин из-за штамма Омикрон, но сделала исключение для футболистов

Но правительства некоторых немецких земель уже объявили, что матчи в них будут проходить без зрителей. Среди таких – земли Саксонии, Баден-Вюртемберг и Баварии. Поэтому и мюнхенская Бавария пострадает – до конца года команда осталась вообще без поддержки болельщиков.

Уже в среду, 8 декабря, Бавария сыграет матч против Барселоны в Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб по особому настраивается на эту игру. Хотя команда и так гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе. Но постарается "отомстить" за Роберта Левандовского, который так и не получил "Золотой мяч" – награда досталась Лионелю Месси, который еще в прошлом сезоне выступал за Барселону.