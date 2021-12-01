Специальное разрешение для Янг Бойз

Одной из стран, которая попала под карантинные ограничения в Швейцарии, стала Великобритания. Всем путешественникам следует сдать тест на коронавирус и отбыть обязательный десятидневный карантин.

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Это поставило под угрозу проведение матча Лиги чемпионов между английским Манчестер Юнайтед и швейцарским Янг Бойз. Игра запланирована на 8 декабря на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Так что была информация, что игру могут перенести на нейтральное поле. Ведь если бы игрокам Янг Бойз пришлось бы провести 10 дней на самоизоляции, то они бы пропустили два матча чемпионата, а на третью игру вышли бы сразу с карантина.

И все же игра Манчестер Юнайтед – Янг Бойз состоится, как и было запланировано. Власти кантона Берн дали специальное разрешение команде, по которому футболисты и персонал не будут отбывать специальный карантин. 7 декабря Янг Бойз отправится на матч в Манчестер на чартерном рейсе. А уже 9 декабря вернется домой. Все это время команда будет находиться в так называемом "пузыре", который и до этого применяли футбольные клубы во время матчей еврокубков.