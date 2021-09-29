Тренеры уже объявили стартовые составы команд. Мирча Луческу вынужден обойтись без лидера команды – Виталий Буяльский травмирован. Юлиан Нагельсманн выставил на игру сильнейший состав с одним нюансом – справа в обороне выходит номинальный центрбек Павар.
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Составы матча Бавария – Динамо
Бавария: Нойер, Эрнандес, Упамекано, Зюле, Дэвис, Кимми, Гнабри, Горецка, Сане, Мюллер, Левандовский.
Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Куасси, Мусиала, Станишич.
Динамо: Бущан, Тимчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш.
Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витино, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзера, Антюх.
- В первом туре киевляне дома остановили Бенфику. Игра завершилась со счетом 0:0 и оставила неоднозначное послевкусие. С одной стороны "бело-синие" достаточно надежно сыграли в обороне, в конце матча могли даже вырвать победу, а с другой стороны Бенфика во втором тайме лучше контролировала ход игры. Поэтому одно очко закономерное и справедливое.
- В другом поединке квартета Е Лиги чемпионов португальская Бенфика в Лиссабоне принимает испанскую Барселону.