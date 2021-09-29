Тренеры уже объявили стартовые составы команд. Мирча Луческу вынужден обойтись без лидера команды – Виталий Буяльский травмирован. Юлиан Нагельсманн выставил на игру сильнейший состав с одним нюансом – справа в обороне выходит номинальный центрбек Павар.

Смотрите также Как выжить в логове монстра: анонс матча Бавария – Динамо в Лиге чемпионов

Составы матча Бавария – Динамо

Бавария: Нойер, Эрнандес, Упамекано, Зюле, Дэвис, Кимми, Гнабри, Горецка, Сане, Мюллер, Левандовский.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Куасси, Мусиала, Станишич.

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш.

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витино, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзера, Антюх.