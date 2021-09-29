Тренери вже оголосили стартові склади команд. Мірча Луческу змушений обійтися без лідера команди – Віталій Буяльський травмований. Юліан Нагельсманн виставив на гру найсильніший склад з одним нюансом – справа в обороні виходить номінальний центрбек Павар.

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Стартові склади матчу Баварія – Динамо

Баварія: Ноєр, Ернандес, Упамекано, Зюле, Девіс, Кіммі, Гнабрі, Горецька, Сане, Мюллер, Левандовскі.

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Чупо-Мотінг, Кюізанс, Забітцер, Сарр, Марк Рока, Куассі, Мусіала, Станишич.

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Ледньов, Караваєв, Вітіно, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антюх.