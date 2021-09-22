Шахтер – Динамо 3:0

Голи: Траоре, 30, 54, Алан Патрик, 61

Стоящее Динамо получит жесткое наказание от УАФ за беспорядки в матче с Александрией

Последние три сезона подряд Суперкубок получало Динамо. В предыдущем сезоне киевляне "забрали" еще и Кубок Украины и одержали победу в чемпионате. Шахтер впервые за длительное время остался ни с чем.

Встречу Шахтера и Динамо в Суперкубке ожидали с особым нетерпением, ведь впервые новый наставник "горняков" Роберто де Дзерби встречался с Мирчей Луческу, возглавляющим Динамо.

Горячий старт матча

Уже на 3 минуте игры на поле вспыхнули страсти. После вброса аута защитник Шахтера Исмаили шипами разбил голову партнеру по команде Николаю Матвиенко и едва не травмировал Владислава Супрягу. За своих земляков вступился "динамовец" Сергей Сидорчук, после чего на поле выбежали тренерские штабы обеих команд.



Исмаили разбил голову Матвиенко / Фото shakhtar.com

Первый полумомент в игре возник уже на 9 минуте. Вратарь Динамо Денис Бойко оказался под прессингом Алана Патрика и едва не пропустил курьезный гол.

Динамо ответило острым моментом у Владислава Супряги на 12 минуте. Нападающий Динамо, второй раз в сезоне вышедший на поле, в штрафной качнул защитника и пробил в ближний угол.

Мяч попал в стойку, после чего полетел в направлении дальней стойки, где был Виктор Цыганков. Но "динамовец" чудом не переправил мяч в ворота соперника.

На 13 минуте Динамо второй раз в матче легко прошло оборону Шахтера. Томаш Кендзера прорвался правым флангом и сделал прострел на Виталия Буяльского. Хавбек пробил под перекладину, но Андрей Пятов в красивом прыжке отбил мяч.

Неожиданный гол Шахтера

Ближе к середине тайма топливо у игроков Динамо закончилось, и киевляне отказались от активного прессинга. Шахтер несколько отвел игру от своих ворот и реализовал второй острый момент в матче.

Додо хитро обыграл Миколенко на правом фланге и навесил в штрафную. Там верховую дуэль выиграл Ласина Траоре и головой направил мяч в дальний нижний угол – 1:0!

Видео первого гола Траоре

На 38 минуте на поле во второй раз вспыхнули страсти. Марлон решил выбить мяч, после чего Карлос Де Пена вбросил аут. Марлос и Алан Патрик атаковали игрока Динамо, упавшего на газон. Инцидент закончился горчичником для Алана Патрика.

Этот момент спровоцировал жесткие столкновения на поле, которые в основном шли от футболистов Динамо. К счастью, первый тайм команды завершили в полных составах.

Разгромная победа Шахтера

Второй тайм снова начался с остроты у ворот Динамо. Тарас Степаненко решился на дальний удар и мяч рикошетом от Ильи Забарного попал в стойку. Вряд ли Бойко сумел бы спасти Динамо, если бы не стойка.

Уже в следующем моменте у ворот киевлян Шахтер сумел отметиться голом. "Горняки" провели образцовую контратаку: Педринью элегантным пасом нашел Исмаили на фланге, после чего тот прострелил на Траоре. Нападающий из Буркина-Фасо отличился в пустых воротах.

Видео второго гола Траоре

Через 7 минут Динамо уже "горело" ... Майкон вблизи собственной штрафной отобрал мяч у Сидорчука. После этого Алан Патрик протащил мяч почти через все поле и завершил атаку пушечным ударом – 3:0.

Видео гола Алана Патрика

Почти сразу после третьего гола Шахтера оба тренера начали делать замены. Скорее всего, наставники просто хотели поберечь своих футболистов перед матчами Лиги чемпионов, а не изменить ход поединка.

Обе команды сознательно доигрывали поединок: Динамо смирилось с поражением, хоть и сделало несколько попыток забить гол престижа. В то же время Шахтер больше не стремился атаковать, а просто держал мяч.

Шахтер – Динамо видеообзор

Для Шахтера это уже 9 победа в Суперкубке Украины. "Горняки" сравнялись по этому показателю с Динамо.