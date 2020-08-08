"Бавария" 8 августа примет "Челси" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине владеет исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Бавария" – "Челси".

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Начало трансляции матча "Бавария" – "Челси" в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Бавария" – "Челси" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Бавария" – "Челси" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцев договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Перед игрой

Первая встреча команд в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "Баварии". Такое преимущество позволяет "Баварии" думать о выходе в четвертьфинал.

Вместе с тем, шансы "Челси" ухудшает кадровая ситуация, ведь ряд ведущих футболистов не смогут выйти на поле из-за травмы.

В "Баварии" среди ключевых игроков травмирован только Бенжамен Павар.