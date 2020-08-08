"Баварія" 8-го серпня прийме "Челсі" у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 1" і буде пряма трансляція матчу "Баварія" – "Челсі".

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Початок трансляції матчу "Баварія" – "Челсі" о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Де дивитися матч "Баварія" – "Челсі" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Баварія" – "Челсі" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власників договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

Перед грою

Перша зустріч команд у Лондоні завершилася з рахунком 3:0 на користь "Баварії". Така перевага дозволяє "Баварії" думати про вихід у чвертьфінал.

Разом з тим, шанси "Челсі" погіршує кадрова ситуація, адже ряд провідних футболістів не зможуть вийти на поле через травми.

У "Баварії" серед ключових гравців травмований тільки Бенжамен Павар.