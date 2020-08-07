Мюнхенська "Баварія" 8-го серпня зустрінеться з лондонським "Челсі" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після розгромної поразки в першому матчі "Челсі" практично втратив шанси на чвертьфінал. Прогноз букмекерів на поєдинок читайте на сайті Спорт 24.

Баварія – Челсі: прогноз

У лютому візит "Баварії" на "Стемфорд Брідж" завершився переконливою звитягою з рахунком 3:0, пише 24 канал. Через це мюнхенські, які місяць тому відсвяткували чемпіонський дубль у Німеччині, мають хороші шанси на прохід у наступний раунд.

Шанси "Челсі" ускладнює кадрова ситуація, адже "сині" зіштовхнувся з проблемами. Участь у грі з різних причин не зможуть взяти лідери команди Алонсо, Аспілікуета, Жоржиньо, Лофтус-Чік, Педро, Пулішич та Вілліан.

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Те, що "Баварія", абсолютний фаворит поєдинку, засвідчують букмекери. Перемогу чемпіонів Німеччини в основний час гри оцінили коефіцієнтом 1,34.

Натомість на звитягу лондонців на "Альанц Арені" пропонують коефіцієнт 7,90. Якщо ж основний час гри завершиться нічиєю – коефіцієнт 5,60.

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Однією з інтриг поєдинку є гольова серія Роберта Левандовського. Поляк забив 11 голів у Лізі чемпіонів і є найкращим бомбардиром. Черговий гол Левандовського у Лізі чемпіонів оцінений коефіцієнтом 1,45.

У складі "Челсі" фахівці виділяють Олів'є Жиру, який має досвід забивання голів Мануелю Ноєру у складі збірної Німеччини. Гол француза оцінений коефіцієнтом 2,7.

Поєдинок "Баварія" – "Челсі" відбудеться 8-го серпня. Початок гри о 22:00.