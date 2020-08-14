Одно из самых интересных противостояний стадии 1/4 финала Лиги чемпионов состоится между испанской "Барселоной" и "Баварией". Команды между собой сыграют 14 августа. А посмотреть игру можно будет по телевидению и онлайн.

Матч "Барселона" – "Бавария" состоится в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж" при пустых трибунах, пишет 24 канал.

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Игра начнется в 22:00. В Украине ее будет транслировать канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55. В 21:15 на этом же канале в прямом эфире выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости выскажут свое мнение относительно этого матча. Они же по окончании встречи проанализируют игру.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Бавария"

Матч "Барселона" – "Бавария" можно будет посмотреть онлайн. Официально в Украине это можно сделать на видеосервисе Oll.tv. Однако желающим посмотреть футбол надо пройти регистрацию, а доступ к трансляции платный. Можно оформить одну из трех подписок, которая дает доступ к трансляции футбольных матчей на каналах "Футбол 1/2/3":

"Футбол" (каналы "Футбол 1/2/3") – 109 гривен в месяц или 62 гривен на один день

"Xtra sport" (каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports) – 139 гривен в месяц.

"Xtra sport oll inclusive" (каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT и еще более 200 каналов) – 189 гривен в месяц.

Смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы есть возможность у абонентов интернет-провайдера "Воля". В приложении "Воля TV" за 29 гривен можно подсоединить доступ к трансляции матчей лиги чемпионов и Лиги Европы на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.