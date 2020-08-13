Одну из пар четвертьфиналистов Лиги чемпионов составили "Барселона" и "Бавария". Более сильного между собой команды определят в матче 14 августа. А букмекеры оценили шансы каждой из команд на проход в следующий раунд.

Бавария-Барселона: перед матчем

"Барселона" и "Бавария" сумели пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив довольно мощные клубы – "Наполи" и "Челси" соответственно. Хотя после общего счета 7:1 по сумме двух матчей в противостоянии "Баварии" и "Челси", может показаться, что мюнхенцы слишком легко обошли лондонский клуб.

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Зато "Барселона" стаолкнулась с проблемами. Их соперником в 1/8 финала был итальянский "Наполи". И матч на "Сан-Паоло" завершился вничью 1:1. Было это все еще до карантина. Поэтому ответный матч состоялся аж через 5 с половиной месяцев. При этом руководство "Наполи" пыталось во что бы то ни стало перенести игру из Барселоны в другой город. Но не удалось. "Сине-гранатовые" в итоге победили и вышли в четвертьфинал.

Проблемой для "Баварии" может стать тот факт, что за исключением второго матча с "Челси" 8 августа, команда не играла официальные матчи более месяца. За это время был лишь спарринг с французским "Марселем". Зато "Барселона" лишь в чемпионате Испании провела 11 матчей после карантина (и проиграла чемпионский титул).

Однако особенность этого противостояния, что все определится в одном матче, который состоится на нейтральном поле. Поэтому у команд не будет шанса исправить ошибки в ответном матче.

Противостояние двух форвардов

Особое внимание этот матч привлекает к себе из-за противостояния двух топ – форвардов – Лео Месси и Роберта Левандовски. Поляк сейчас является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 13 голами. У Месси лишь три точных выстрела в этом сезоне. И именно нападающий "Баварии" может подвинуть Месси в списке рекордсменов по количеству голов за сезон. В сезоне 2011/12 Месси забил 14 голов в Лиге чемпионов. Поэтому Левандовски может повторить или превзойти этот показатель именно в матче против Месси.

Рекорд же по забитым голам за сезон принадлежит Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне 2013/14. Португалец занимает второе и третье место в этом рейтинге – 16 голов в сезоне 2015/16 и 15 голов в сезоне 2017/18.

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Прогноз букмекеров

Именно "Баварию" букмекеры видят главным фаворитом этого матча. Коэффициент на их проход в полуфинал составляет примерно 1,54 – 1,56. На то что "Барселона" все же сумеет пройти в полуфинал, составляет 2,48 – 2,53.

Что касается победы "Баварии" в основное время, то коэффициент на такой итог матча оценен в 2,00. Победа испанского клуба – 3,55 – 3,65. Ничья в основное время – 3,95 – 4,10.

Букмекеры ожидают, что обе команды забьют голы в этом матче – 1,51 на такое развитие событий. Что этого не произойдет – 2,45 – 2,55. По количеству голов, то "тотал матча больше 2,5" оценен в 1,53 – 1,61.

Победителя этого матча в полуфинале Лиги чемпионов будет ожидать победитель пары "Манчестер Сити" – "Лион". Если выиграет английская команда, то наставник "горожан" Пеп Гвардиола в полуфинале сыграет против своей бывшей команды. Он в свое время тренировал "Барселону" и "Баварию".