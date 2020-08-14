Одне з найцікавіших протистоянь стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться між іспанською "Барселоною" та німецькою "Баварією". Команди між собою зіграють 14 серпня. А подивитися гру можна буде по телебаченні та онлайн.

Матч "Барселона" – "Баварія" відбудеться в Лісабоні на "Ештадіу да Луж" за порожніх трибун, пише 24 канал.

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Гра розпочнеться о 22:00. В Україні її транслюватиме канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55. О 21:15 на цьому ж каналі в прямому ефірі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості висловлять свої думки щодо цього матчу. Вони ж по закінченні зустрічі проаналізують гру.

Онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Баварія"

Матч "Барселона" – "Баварія" можна буде переглянути онлайн. Офіційно в Україні це можна зробити на відеосервісі Oll.tv. Однак бажаючим подивитися футбол треба буде пройти реєстрацію, а доступ до трансляції платний. Можна оформити одну з трьох підписок, яка дає доступ до трансляції футбольних матчів на каналах "Футбол 1/2/3":

"Футбол" (канали "Футбол 1/2/3") – 109 гривень на місяць або ж 62 гривень на один день

"xtra sport" (канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports) – 139 гривень на місяць.

"xtra sport oll inclusive" (канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT та ще понад 200 каналів) – 189 гривень на місяць.

Дивитися онлайн матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи є можливість в абонентів інтернет-провайдера "Воля". У додатку "Воля TV" за 29 гривень можна під'єднати доступ до трансляції матчів ліги чемпіонів та Ліги Європи на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.