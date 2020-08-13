Одну з пар чвертьфіналістів Ліги чемпіонів склали "Барселона" та "Баварія". Сильнішого між собою команди визначать у матчі 14 серпня. А букмекери оцінили шанси кожної з команд на прохід у наступний раунд.

Баварія – Барселона: перед матчем

"Барселона" та "Баварія" зуміли пробитися у чвертьфінал ліги чемпіонів, вибивши доволі потужні клуби – "Наполі" та "Челсі" відповідно. Хоча після загального рахунку 7:1 за сумою двох матчів у протистоянні "Баварії" та "Челсі", може видатися, що мюнхенці занадто легко пройшли лондонський клуб.

До слова: ФІФА може вручити "Золотий м'яч" у 2020 році

Натомість "Барселона" таки мала проблеми. Їх суперником в 1/8 фіналу був італійський "Наполі". І матч на "Сан-Паоло" закінчився внічию 1:1. Було це все ще до карантину. Тож матч-відповідь відбувся аж через 5 з половиною місяців. При цьому що керівництво "Наполі" намагалося будь-що перенести гру з Барселони в інше місто. Та не вдалося. "Синьо-гранатові" у підсумку перемогли та вийшли у чвертьфінал.

Проблемою для "Баварії" може стати той факт, що за винятком другого матчу з "Челсі" 8 серпня, команда не грала офіційні матчі понад місяць. За цей час був лише спаринг з французьким "Марселем". Натомість "Барселона" лише в чемпіонаті Іспанії провела 11 матчів після карантину (і програла чемпіонський титул).

Однак особливість цього протистояння, що все визначиться в одному матчі, який відбудеться на нейтральному полі. Відтак у команд не буде шансу виправити помилки у матчі-відповіді.

Протистояння двох форвардів

Особливу увагу цей матч привертає до себе через протистояння двох топ-форвардів – Лео Мессі та Роберта Левандовскі. Поляк зараз є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів з 13 голами. У Мессі лише три влучні постріли в цьому сезоні. І саме нападник "Баварії" може посунути Мессі у списку рекордсменів щодо кількості голів за сезон. У сезоні 2011/12 Мессі забив 14 голів в лізі чемпіонів. Тож Левандовскі може повторити, або й перевершити цей показник саме в матчі проти Мессі.

Рекорд же за забитими голами за сезон належить Кріштіану Роналду – 17 голів в сезоні 2013/14. Португалець посідає і друге та третє місце в цьому рейтингу – 16 голів у сезоні 2015/16 та 15 голів у сезоні 2017/18.

​Оце так: Без Мессі і Роналду: названо найдорожчих футболістів світу

Прогноз букмекерів

Саме "Баварію" букмекери бачать головним фаворитом цього матчу. Коефіцієнт на їх прохід у півфінал складає приблизно 1,54 – 1,56. На те що "Барселона" таки зуміє пройти у півфінал, становить 2,48 – 2,53.

Щодо перемоги "Баварії" в основний час, то коефіцієнт на такий підсумок матчу оцінений у 2,00. Перемога іспанського клубу – 3,55 – 3,65. Нічия в основний час – 3,95 – 4,10.

Букмекери очікують, що обидві команди заб'ють голи в цьому матчі – 1,51 на такий розвиток подій. Що цього не станеться – 2,45 – 2,55. Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" оцінений в 1,53 – 1,61.

На переможця цього матчу у півфіналі Ліги чемпіонів буде очікувати переможець пари "Манчестер Сіті" – "Ліон". Якщо виграє англійська команда, то наставник "містян" Пеп Гвардіола у півфіналі зіграє проти своєї колишньої команди. Він свого часу тренував і "Барселону", і "Баварію".