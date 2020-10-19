Мюнхенська "Баварія" 21-го жовтня розпочне захист звання чемпіона Ліги чемпіонів. На чемпіонів Німеччини чекає непростий тест у вигляді мадридського "Атлетіко". Прогноз букмекерів на матч 1-го туру Ліги чемпіонів – читайте у матеріалі Спорт 24.

Баварія – Атлетіко: прогноз

У минулому сезоні "Баварія" була справді непереможною: німці виграли всі шість матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів та 5 поєдинків плей-офф раунду. Про це повідомляє 24 канал.

"Атлетіко", який за 10 років двічі побував у фіналі Ліги чемпіонів, минулого сезону вибув у чвертьфіналі. Іспанці несподівано програли німецькому "Лейпцигу".

Що "Баварія", що "Атлетіко" ставлять завдання перемагати у кожному матчі. Як команди розпочнуть Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 – читайте далі.

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Баварія – Атлетіко: прогноз Marathonbet

Обидві команди сповідують кардинально протилежні стилі. Якщо "Баварія" атакує всіма можливими фронтами, то "Атлетіко" – захисна команда.

У матчі, який відбудеться у Мюнхені, букмекери прогнозують перемогу стилю "Баварії". Коефіцієнт, що чемпіони Німеччини переможуть "Атлетіко" – 1,59.

"Атлетіко" – незручний суперник для будь-якої команди. Через захисний стиль пробити оборону мадридців вкрай складно. Однак "матрацники" мають вбивчі контратаки, які часто дозволяють команді перемагати.

Коефіцієнт, що "Атлетіко" здобуде перемогу – 6,45. Нічия у поєдинку – 4,60.

Останні чотири протистояння між командами завершувалися з перемогою кожної з команд в один м'яч. "Атлетіко" двічі перемагав "Баварію" вдома з результатом 1:0. Натомість мюнхенці перемагали 2:1 та 1:0.

Відтак, у матчі "Баварія" – "Атлетіко" не варто розраховувати на зливу голів, до якої фанів привчила "Баварія".

Коефіцієнт, що мюнхенці переможуть з рахунком 1:0 або 2:1 – 7,40 та 7,90 відповідно. На звитягу "Атлетіко" з рахунком 2:1 букмекери пропонують коефіцієнт 16,50.

Матч "Баварія" – "Атлетіко" відбудеться 21-го жовтня. Початок гри о 22:00.