Отец Фьюри назвал условия, при которых его сын может вернуться на ринг
Источник:Boxingscene
Тайсон Фьюри заявил окончание карьеры после состоявшегося 23 апреля победного поединка против Диллиана Уайта. Боксер уверяет, что на ринг его сможет вернуть большой гонорар.
Джон Фьюри: Джошуа может выиграть свои титулы в третий раз
Однако отец "Цыганского короля" Джон Фьюри уверяет, что на ринг его сына сможет вернуть Энтони Джошуа. Он также надеется, что его земляк победит Александра Усика и вернет утраченные титулы.
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Я просто хочу, чтобы Энтони Джошуа добился успеха. Ибо, по-моему, он лучше того, что вы можете видеть сейчас. Ему просто нужны правильное окружение. У меня всегда будет время для него. Он подарил нам несколько прекрасных ночей, он никого не бросил, он воевал со всеми,
– заявил отец британского боксера.
Фьюри-старший убежден, что Джошуа восторжествует, если использует всю свою силу.
"Так что отдайте должное парню. Он еще очень молод, и я верю, что с его габаритами и силой, а также, если подлить немного больше масла и немного больше использовать мозги, то он может выиграть свои титулы в третий раз, а потом кто знает? Возможно, вернется великий "Цыганский король". Но, удачи, Энтони. Он хороший ребенок", – добавил отец Фьюри.
Усик – Джошуа: главное о сражении-ответе
- Боксеры встретятся на ринге уже 20 августа. Поединок состоится на нейтральной для боксеров территории – в Саудовской Аравии.
- Команды Усика и Джошуа официально подписали соглашение о реванше.
- Боксеры уже успели провести пресс-конференцию во время которой состоялась дуэль взглядов. Усик и Джошуа не могли оторвать глаз друг от друга.
- Британец сделал громкое заявление во время официальной встречи, подчеркнув, что он король камбеков и Александру будет не просто победить его.
- За несколько дней до оглашения официальной даты поединка Александр показал в своем инстаграмме, как он готовится к противостоянию с Джошуа.
- Напомним, что британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.