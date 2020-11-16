Центровой форвард сборной Украины Артем Пустовой продолжает феерить за "Барселону" в чемпионате Испании. Украинский баскетболист набрал великолепную форму и помог команде одержать очередную победу.

В 11-м туре Лиги АСВ Пустовой снова показал высокий уровень игры. На этот раз украинец стал одним из самых результативных игроков каталонцев в матче против "Бетиса" – 82:53, пишет 24 канал.

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Удачный матч украинца

Центровой сборной Украины не перестает оправдывать доверие наставника клуб из Каталонии. Артем провел на площадке 16:43 минуты, за которые успел набрать 12 очков (5/8 подборов, 2/3 штрафные). Результативными передачами и подборами не запомнился. Допустил лишь две ошибки.

Лучшим игроком "Барселоны" стал Миротич, у которого 18 очков + 7 подборов. После этого победу "Барселона" занимает 3-е место в таблице. В их активе 8 побед и 16 очков. Лидером турнирной таблицы является "Реал", который получил 80 пунктов.