Центровий форвард збірної України Артем Пустовий продовжує феєрити за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії. Український баскетболіст набрав чудову форму та допоміг команді здобути чергову перемогу.

В 11-му турі Ліги АСВ Пустовий знову показав високий рівень гри. Цього разу українець став одним із найрезультативніших гравців каталонців у матчі проти "Бетіса" – 82:53, пише 24 канал.

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Вдалий матч українця

Центровий збірної України не перестає виправдовувати довіру наставника клуб з Каталонії. Артем провів на майданчику 16:43 хвилини, за які встиг набрати 12 очок (5/8 підбирань, 2/3 штрафні). Результативними передачами та підбираннями не запам'ятався. Допустив лише дві помилки.

Найкращим гравцем "Барселони" став Міротіч, у якого 18 очок+7 підбирань. Після цієї перемогу "Барселона" посідає 3-тє місце у таблиці. У їх доробку 8 звитяг та 16 очок. Лідером турнірної таблиці є "Реал", який здобув 80 пунктів.