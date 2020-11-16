Баскетболіст збірної України Пустовий продовжує знущатись над суперниками у Іспанії
Центровий форвард збірної України Артем Пустовий продовжує феєрити за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії. Український баскетболіст набрав чудову форму та допоміг команді здобути чергову перемогу.
В 11-му турі Ліги АСВ Пустовий знову показав високий рівень гри. Цього разу українець став одним із найрезультативніших гравців каталонців у матчі проти "Бетіса" – 82:53, пише 24 канал.
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Вдалий матч українця
Центровий збірної України не перестає виправдовувати довіру наставника клуб з Каталонії. Артем провів на майданчику 16:43 хвилини, за які встиг набрати 12 очок (5/8 підбирань, 2/3 штрафні). Результативними передачами та підбираннями не запам'ятався. Допустив лише дві помилки.
Найкращим гравцем "Барселони" став Міротіч, у якого 18 очок+7 підбирань. Після цієї перемогу "Барселона" посідає 3-тє місце у таблиці. У їх доробку 8 звитяг та 16 очок. Лідером турнірної таблиці є "Реал", який здобув 80 пунктів.
- Влітку 2018-го року Пустовий підписав 3-річний контракт з "Барселоною".
- Раніше повідомлялось, що українець швидше за все достроково покине команду, але все змінилось із приходом нового наставника. посаду керманича каталонців посів Шарунас Ясікявічюс, який заявив, що повністю розраховує на форварда та не збирається позбуватись Пустового.
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