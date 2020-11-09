Центровой сборной Украины и "Барселоны" Артем Пустовой вновь стал лучшим баскетболистом матча в Испании. Украинец был в ударе не только во время поединка, но и после в интервью.

Баскетболист из Украины стал лидером "каталонцев" в очередном матче чемпионата Испании против "Эстудиантеса". Поединок завершился победой команды из Каталонии 92:78, пишет 24 канал.

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Лучший игрок в составе гранда

Артем вышел на паркет со скамейки запасных и провел на площадке 22614 минуты. За это время украинский центровой набрал 16 очков (5/7 двухочковых, 6/11 штрафных). Сделал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.

После матча Пустовой пребывал в прекрасном настроении и забавно "зажег" в интервью после встречи.

Спасибо ребятам за то, что отдавали мне передачи. Это мне очень нужно. Я хотел помочь команде и тренеру. Передаю привет жене Нине и моему ребенку. Люблю вас. И привет моей девушке-любовнице... Я шучу, про девушку шучу…,

– пошутил Артем.

Ранее сообщалось, что Пустовой не входит в планы рулевого "Барселоны" и скорее всего покинет испанский клуб. Но все в один момент изменилось. Команду возглавил новый тренер Шарунас Ясикявичюс, который рассчитывал на украинского центрового в составе команды. Похоже, интуиция нового коуча не подвела насчет Артема. А украинец полностью оправдал ожидания нового тренерского штаба.

Зарубежная карьера Артема Пустового