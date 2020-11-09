Баскетболист Пустовой стал героем в составе "Барселоны" и "зажег" в интервью: видео
Центровой сборной Украины и "Барселоны" Артем Пустовой вновь стал лучшим баскетболистом матча в Испании. Украинец был в ударе не только во время поединка, но и после в интервью.
Баскетболист из Украины стал лидером "каталонцев" в очередном матче чемпионата Испании против "Эстудиантеса". Поединок завершился победой команды из Каталонии 92:78, пишет 24 канал.
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Лучший игрок в составе гранда
Артем вышел на паркет со скамейки запасных и провел на площадке 22614 минуты. За это время украинский центровой набрал 16 очков (5/7 двухочковых, 6/11 штрафных). Сделал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.
После матча Пустовой пребывал в прекрасном настроении и забавно "зажег" в интервью после встречи.
Спасибо ребятам за то, что отдавали мне передачи. Это мне очень нужно. Я хотел помочь команде и тренеру. Передаю привет жене Нине и моему ребенку. Люблю вас. И привет моей девушке-любовнице... Я шучу, про девушку шучу…,
– пошутил Артем.
Ранее сообщалось, что Пустовой не входит в планы рулевого "Барселоны" и скорее всего покинет испанский клуб. Но все в один момент изменилось. Команду возглавил новый тренер Шарунас Ясикявичюс, который рассчитывал на украинского центрового в составе команды. Похоже, интуиция нового коуча не подвела насчет Артема. А украинец полностью оправдал ожидания нового тренерского штаба.
Зарубежная карьера Артема Пустового
- В 2015 году Пустовой оставил Суперлигу Украины и подписал контракт с испанским клубом "Обрадойро", в составе которого начал выступления в Лиге Ендеса.
- В сезоне 2015/16 украинский центровой сыграл 28 матчей, где в среднем проводил на площадке 13,5 минут, а его статистика составляла 3.9 очков и 2.6 подборов в среднем за игру.
- В следующем сезоне Артем Пустовой провел 31 игру за "бело-голубых". В среднем за игру он забрасывал 9.5 очков и делал 3.4 подбора за 19 минут на площадке.
- Летом 2018 года украинец перешел в каталонскую "Барселону". Контракт с клубом рассчитан на 3 года.
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